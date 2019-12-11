В АКОРТ оценили идею понизить порог беспошлинного ввоза товаров

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) прокомментировали по просьбе «Известий» инициативу правительства России снизить порог беспошлинного ввоза товаров.

На ценах в розничном ритейле — традиционной офлайн-торговле это никак не отразится, уверены в организации. «Импортные товары поставляются в магазины на основе оптовых контрактов, которые не регулируются данным законом», — заявили в пресс-службе АКОРТ.

О том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал идею министра финансов Антона Силуанова понизить порог беспошлинного ввоза в страну посылок из зарубежных интернет-магазинов, 11 декабря заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Речь идет о предложении понизить порог беспошлинного ввоза до €100 с 1 июля 2020 года, €50 с 1 января 2021 года и €20 с 1 января 2022 года. При этом Осипов отметил, что окончательное решение еще не принято.

Сейчас россияне вправе заказывать товары из зарубежных онлайн-магазинов без уплаты пошлины на сумму до €500 и не более 31 кг в календарный месяц. При выходе за эти пределы нужно платить 30% от суммы товаров, но не менее €4 за 1 кг сверх лимита.

С 1 января 2020 года пошлина будет начисляться на каждую посылку дороже €200. Налог составит 15% от суммы превышения, но не менее €2 за 1 кг сверх лимита.

В июле 2019 года Минфин РФ предложил вдвое повысить сбор за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования.