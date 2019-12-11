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Каждый третий россиянин в 2019 году совершал онлайн-покупки с телефона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Каждый третий россиянин в 2019 году совершал онлайн-покупки с телефона. Об этом говорится в совместном исследовании «Яндекс.Маркета» и агентства Gfk Rus, опубликованном в среду, 11 декабря.

Если в 2014 году доля тех, кто хотя бы раз сделал покупку через смартфон, была 2%, то сегодня таких уже 32%. Среди пользователей младше 30 лет последнюю покупку со смартфона оформил каждый второй. Чаще таким методом склонны покупать женщины — 37% против 26% среди мужчин, отмечается в исследовании.

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«Основные причины, по которым россияне делают покупки в интернет-магазинах, не меняются: это кажется рациональным способом распорядиться своими деньгами и временем. Около 60% опрошенных называют преимуществом возможность сравнить цены и купить товар дешевле, чем в обычном магазине. Почти половина респондентов говорят о том, что им нравится, что можно изучить отзывы других людей, делать покупки в любом месте и в любое время и не тратить силы на поездки по магазинам», — сообщается в исследовании.

Отмечается, что онлайн-спрос быстрее всего растет на товары повседневного потребления: продукция для ухода за маленькими детьми, еда и напитки, хозтовары, бытовая химия и посуда.

Самый распространенный способ доставки — самовывоз: из магазина, пункта выдачи или постамата. Хотя бы одним из этих вариантов пользовались больше 90% опрошенных.

В целом число россиян, которые совершают онлайн-покупки, выросло в 2,5 раза последние 5 лет. В 2014 году доля тех, кто делал заказ в онлайн-магазине хотя бы один раз за шесть месяцев, составляла 21%, то в 2019-м таких было уже 42%. Наибольшее количество любителей онлайн-шопинга живет в Москве: 60% горожан совершали интернет-покупки в последние полгода.

23 сентября сообщалось, что пользователи торговых онлайн-площадок всё чаще становятся жертвами мошенников, которые похищают их деньги с банковских карт, привязанных к мобильным номерам.

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