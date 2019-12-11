«Роскачество» напомнило правила покупок в интернете перед Новым годом

«Роскачество» рассказало, какие правила надо соблюдать, чтобы в предновогодней суете обезопасить себя, совершая онлайн-покупки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Роскачество» в среду, 11 декабря.

Эксперты рекомендуют перед совершением покупки внимательно изучить профиль продавца. Следует проявить дополнительную бдительность, если аккаунт зарегистрирован несколько дней назад, не соглашаться на предоплату, а при таком предложении прекращать диалог. «Вы не подписывали договор купли-продажи, не знаете продавца лично, поэтому у вас нет никаких причин ему доверять и высылать задаток до получения товара», — цитирует агентство слова специалистов..

Нельзя переходить на сайт по подозрительным ссылкам из сообщений на интернет-площадке или в СМС. Эксперты отмечают, что мошенники могут прислать ссылку на фишинговую страницу. С помощью таких страниц злоумышленник получает доступ к конфиденциальным данным жертвы, логинам, паролям, номерам кредитных карт. Визуально эти страницы похожи на сайт интернет-площадки, с ложным объявлением о продаже интересующего товара. Обычно в таком случае злоумышленники предлагают оформить доставку товара и оплатить его онлайн.

Доменное имя мошеннических ресурсов может быть схоже с интернет-адресами известных магазинов, но написано с ошибками.

Рекомендуется тщательно проверять товар перед покупкой, а если продавец или курьер не дает это сделать, нервничает и спешит, лучше воздержаться от приобретения. При дорогостоящих сделках нужно договориться с теми, кто готов встретиться лично, и с осторожностью отнестись к ценам сильно ниже рыночных. Даже если вам предлагают качественный товар, возможно, что продавец указал только часть его стоимости, а всю цену озвучит при встрече или при пересылке.

Продавцам товаров «Роскачество» советует не сообщать покупателю избыточные данные своей карты и коды из СМС, не привязывать к своим картам чужие телефонные номера и не передавать товар «курьерам», пока не прошла безналичная оплата.

В конце ноября «Роскачество» рассказало, как не попасться на уловки мошенников во время «черной пятницы». Так, под видом акций и скидок недобросовестные продавцы могут реализовывать контрафакт, использовать ажиотаж, чтобы украсть данные банковских карт пользователей.