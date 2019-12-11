Французский премьер рассказал о направленности пенсионной реформы

Пенсионная реформа направлена на уважение интересов каждого гражданина Франции и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров. Об этом в среду, 11 декабря, заявил премьер-министр страны Эдуард Филипп, рассказав о трех принципах реформы.

«Возможно, у нас есть несогласия по некоторым вопросам, но стремление к универсальной системе (пенсий. — Ред.) со стороны правительства — это стремление к социальной справедливости. Нет скрытых решений», — цитирует его «РИА Новости».

В своем выступлении премьер-министр Франции рассказал, что пенсионная реформа основывается на принципах универсальности, равенства и ответственности. «Это будет по-прежнему система распределения с наибольшим уровнем покрытия в мире», — отметил Филипп.

Ранее, 8 декабря, премьер-министр Франции заявил, что власти страны намерены довести до конца пенсионную реформу.

Общенациональная забастовка против пенсионной реформы началась во Франции 5 декабря. Инициатива, которую предложил президент страны Эммануэль Макрон, должна унифицировать существующие сейчас пенсионные системы, которые, по его мнению, слишком дорогие и сложные.

Реформа предполагает введение балльной системы, учитывающей каждый отработанный день. В результате размер будущей пенсии будет зависеть от количества накопленных баллов. Согласно новой системе представители ряда профессий, в числе которых оперные артисты, юристы и моряки, лишаются привилегий. Кроме того, фактически вырастет и возраст выхода на пенсию с нынешних 62 лет до 64. Это связано с тем, что из-за нововведений выходить на пенсию в 62 года станет невыгодно, хотя и не запрещено.

6 декабря в своем Twitter Филипп подчеркнул, что решительно настроен на изменения, однако отметил, что не придерживается «логики конфронтации». Между тем, как отмечает газета Le Monde, Макрон относительно реформы и протестов хранит молчание, фактически самоустранившись и переложив решение вопроса на премьер-министра.

Сегодня средняя продолжительность жизни во Франции составляет 82 года. По данным статистической службы ЕС на 2018 год, экономически активны лишь 56% населения республики в возрасте от 15 до 74 лет. Это, в частности, объясняется высоким уровнем безработицы среди молодежи и ранним выходом на пенсию. Таким образом, ввиду тенденции на увеличение продолжительности жизни продолжат расти и эти показатели.

В России с 1 января 2019 года в России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве, предусматривающие поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 для женщин. Для многодетных матерей была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию, а льготы, которые полагались гражданам по достижении пенсионного возраста, сохранились.