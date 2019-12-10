Полиция задержала 11 человек на манифестации профсоюзов в Париже

Полиция задержала 11 человек в ходе протестов против пенсионной реформы в Париже. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщили в префектуре французской полиции.

«По состоянию на 14:45 (16:45 мск) проведено 1753 превентивных проверки, 11 человек задержаны», — говорится в посте полиции в Twitter.

По данным ТАСС, демонстрацию проводят представители профсоюза «Всеобщая конфедерация труда». Они несут плакаты и транспаранты, некоторые манифестанты жгут файеры. Среди демонстрантов есть также участники движения «желтых жилетов».

8 декабря премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что власти страны намерены довести до конца предложенную правительством пенсионную реформу.

«Я полон решимости довести реформу до конца и очень хочу это сделать, уважая людей и реагируя на их беспокойство», — сказал Филипп.

Общенациональная забастовка против пенсионной реформы началась во Франции 5 декабря. Инициатива, которую предложил президент страны Эммануэль Макрон, должна унифицировать существующие сейчас пенсионные системы, которые, по его мнению, слишком дорогие и сложные.

Реформа предполагает введение балльной системы, учитывающей каждый отработанный день. В результате размер будущей пенсии будет зависеть от количества накопленных баллов. Согласно новой системе, представители ряда профессий, в числе которых оперные артисты, юристы и моряки, лишаются привилегий. Кроме того, фактически вырастет и возраст выхода на пенсию с нынешних 62 лет до 64. Это связано с тем, что из-за нововведений выходить на пенсию в 62 года станет невыгодно, хотя и не запрещено.

Сегодня средняя продолжительность жизни во Франции составляет 82 года. По данным статистической службы ЕС на 2018 год, экономически активно лишь 56% населения республики в возрасте от 15 до 74 лет. Это, в частности, объясняется высоким уровнем безработицы среди молодежи и ранним выходом на пенсию. Таким образом, ввиду тенденции на увеличение продолжительности жизни продолжат расти и эти показатели.