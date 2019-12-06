Минфин Франции удалил вызвавший критику твит о шампанском

Министерство экономики и финансов Франции удалило размещенное днем ранее сообщение в Twitter с рекомендациями по выбору шампанского. Данный твит в ведомстве признали неуместным. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает «РИА Новости».

Ранее телеканал BFMTV опубликовал на своем сайте скриншот сообщения министерства в Twitter.

«Приближаются праздники конца года, прислушайтесь к нашим советам, как выбрать и хранить шампанское», — говорилось в тексте обращения.

Пресс-секретарь Французской коммунистической партии и заместитель мэра Парижа Ян Бросса выступил с критикой публикации ведомства.

«В день, когда рокочет социальный гнев, появляется такой «эксклюзивный» твит министерства финансов… «Как выбрать шампанское». Чемпионы по оторванности от реальности», — написал он в Twitter.

5 декабря во Франции прошла масштабная общенациональная забастовка против пенсионной реформы президента страны Эммануэля Макрона. Общественный транспорт встал, поскольку водители не вышли на работу, передает RT. Всего по стране было запланировано около 250 манифестаций. СМИ сообщают, что в Нанте и Бордо акции сопровождались беспорядками.

Британские авиакомпании British Airways, Easyjet и ирландская авиакомпания Ryanair отменили несколько сотен рейсов во Францию и обратно, а Air France отменила 30% внутренних рейсов. Также в забастовке участвуют все государственные больницы, театры, сотрудники сферы энергетики и водители грузовиков, пишет «Федеральное агентство новостей».

Причиной протестных акций стали планы правительства упразднить 42 пенсионных режима с 2025 года, благодаря которым некоторые категории работников могут раньше выходить на пенсию и получать при этом больше денег.