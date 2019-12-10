МВД подсчитало участников демонстрации против пенсионной реформы во Франции

Участниками второй массовой демонстрации профсоюзов против пенсионной реформы во Франции стали 31 тыс. человек в Париже и 339 тыс. человек во всей стране. Такие данные привело министерство внутренних дел Франции.

Независимая организация Occurrence утверждает, что демонстрантов в Париже было только 27 тыс.

Первая акция, прошедшая в четверг, 5 декабря, по данным МВД, собрала 65 тыс. протестующих в столице и 806 тыс. в стране, напоминает ТАСС.

Ранее 10 декабря префектура французской полиции сообщила об 11 задержанных во время протестов в Париже.

8 декабря премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что власти страны намерены довести до конца предложенную правительством пенсионную реформу.

Общенациональная забастовка против пенсионной реформы началась во Франции 5 декабря. Инициатива, которую предложил президент страны Эммануэль Макрон, должна унифицировать существующие сейчас пенсионные системы, которые, по его мнению, слишком дорогие и сложные.

Реформа предполагает введение балльной системы, учитывающей каждый отработанный день. В результате размер будущей пенсии будет зависеть от количества накопленных баллов. Согласно новой системе, представители ряда профессий, в числе которых оперные артисты, юристы и моряки, лишаются привилегий. Кроме того, фактически вырастет и возраст выхода на пенсию с нынешних 62 лет до 64. Это связано с тем, что из-за нововведений выходить на пенсию в 62 года станет невыгодно, хотя и не запрещено.

Премьер-министр республики Эдуард Филипп представит полный проект реформы 11 декабря. 6 декабря в своем Twitter он подчеркнул, что решительно настроен на изменения, однако отметил, что не придерживается «логики конфронтации». Между тем, как отмечает газета Le Monde, Макрон относительно реформы и протестов хранит молчание, фактически самоустранившись и переложив решение вопроса на премьер-министра.

Сегодня средняя продолжительность жизни во Франции составляет 82 года. По данным статистической службы ЕС на 2018 год, экономически активны лишь 56% населения республики в возрасте от 15 до 74 лет. Это, в частности, объясняется высоким уровнем безработицы среди молодежи и ранним выходом на пенсию. Таким образом, ввиду тенденции на увеличение продолжительности жизни продолжат расти и эти показатели.

В России с 1 января 2019 года в России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве, предусматривающее поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 для женщин. Для многодетных матерей была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию, а льготы, которые полагались гражданам по достижении пенсионного возраста, сохранились.