Ученые выяснили влияние смысла жизни на здоровье

Исследование американских ученых выявило, что наличие смысла жизни позитивно отражается на здоровье людей. Результаты исследования 10 декабря опубликовали в журнале Journal of Clinical Psychiatry.

«Когда люди находят смысл своей жизни, они становятся более спокойными и довольными, а когда у них нет цели в жизни и они ее безуспешно ищут, они переживают гораздо больший стресс», — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Дилипа Джеста, доктора медицинских наук, заслуженного профессора психиатрии и нейронаук в Медицинской школе Калифорнийского университета в Сан-Диего.

По его словам, многие думают о смысле жизни с философской точки зрения, однако понимание собственного предназначения напрямую связано с хорошим самочувствием и долголетием.

Отмечается, что исследования проводились в течение трех лет путем опросов среди 1042 жителей округа Сан-Диего (штат Калифорния) в возрасте от 21 до 100 лет. Состояние поиска смысла описывалось словами «Я ищу цель или миссию для своей жизни», а состояние, когда смысл найден, — «Я нашел удовлетворяющую меня жизнь».

9 января сообщалось, что ученые Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что частые встречи с друзьями и любимыми родственниками влияют на продолжительность жизни и замедляют процесс старения.