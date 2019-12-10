Прямой эфир

Ученые выяснили влияние смысла жизни на здоровье

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исследование американских ученых выявило, что наличие смысла жизни позитивно отражается на здоровье людей. Результаты исследования 10 декабря опубликовали в журнале Journal of Clinical Psychiatry.

«Когда люди находят смысл своей жизни, они становятся более спокойными и довольными, а когда у них нет цели в жизни и они ее безуспешно ищут, они переживают гораздо больший стресс», — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Дилипа Джеста, доктора медицинских наук, заслуженного профессора психиатрии и нейронаук в Медицинской школе Калифорнийского университета в Сан-Диего.

По его словам, многие думают о смысле жизни с философской точки зрения, однако понимание собственного предназначения напрямую связано с хорошим самочувствием и долголетием.

Отмечается, что исследования проводились в течение трех лет путем опросов среди 1042 жителей округа Сан-Диего (штат Калифорния) в возрасте от 21 до 100 лет. Состояние поиска смысла описывалось словами «Я ищу цель или миссию для своей жизни», а состояние, когда смысл найден, — «Я нашел удовлетворяющую меня жизнь».

9 января сообщалось, что ученые Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что частые встречи с друзьями и любимыми родственниками влияют на продолжительность жизни и замедляют процесс старения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые назвали профессию самых «живучих» россиян
Ученые раскрыли пользу ночных кошмаров для нервной системы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019