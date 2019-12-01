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Ученые назвали профессию самых «живучих» россиян

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Фото: Depositphotos
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Риск смерти космонавтов от ряда болезней и травм ниже, чем у среднестатистического мужчины в России. К такому выводу пришли российские ученые.

Специалисты Научно-исследовательского института медицины труда им. Измерова, Федерального медицинского биофизического центра им. Бурназяна и Института медико-биологических проблем РАН сравнили коэффициент смертности побывавших в космосе советских и российских космонавтов с мужским населением РФ.

Ученые проанализировали смертность от определенных причин и учли неблагоприятные последствия космических полетов.

«У космонавтов, имеющих опыт полета, риск смерти достоверно ниже, чем у мужского населения России (standardized mortality ratio, SMR=40 для всех причин за период с 1961 по 2014 год)», — цитирует доклад экспертов «РИА Новости».

Таким образом оказалось, что вероятность смерти космонавта от болезней или травм на 60% ниже, чем в среднем у любого мужчины в России.

По словам ученых, такие показатели во многом связаны с тем, что в космонавты отбирают здоровых людей, и в дальнейшем они получают высокий уровень медицинского обслуживания.

В июне в Минздраве сообщили о снижении смертности мужчин трудоспособного возраста в РФ. За последние шесть лет этот показатель упал примерно на 18%.

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