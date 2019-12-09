Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Соответствующий документ 9 декабря опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Голосную Ирину Геннадьевну от должности заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ее просьбе», — говорится в тексте.

26 ноября сообщалось, что Московский городской суд отменил арест Голосной, обвиняемую из-под стражи освободили.

25 ноября Пресненский суд Москвы арестовал Голосную по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Сама она вину отрицала.

Расследование было связано с правонарушениями в пивоваренной отрасли — уклонением компаний от уплаты акцизов, нелегальным производством и оборотом пива вне единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).

Согласно материалам дела, Голосной было известно, что оборудование компании ООО «Альфа-групп» для передачи данных об объемах производства в ЕГАИС не соответствует стандартам. Однако чиновница превысила свои должностные полномочия, приказав сотрудникам подготовить заключение ведомства о том, что продукция «Альфа-групп» опломбирована. Благодаря этому компания смогла производить пиво без передачи данных в ЕГАИС и уклониться от уплаты налогов на сумму более 58 млн рублей.