Голосная не признала вину в злоупотреблении полномочиями

Замглавы Росалкогольрегулирования Ирина Голосная отрицает вину в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Илью Брыка.

На заседании Пресненского суда Москвы 25 ноября обвиняемая рассказала, что действия, в которых ее признали виновной, не входили в ее компетенцию.

«Я никогда не видела никаких приборов пломбирования, это не моя задача — выезжать на место», — отметила она.

Ранее в этот день суд заключил Голосную под стражу до 20 января 2020 года. Решение суда пока не вступило в силу, защита собирается обжаловать его в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

21 ноября замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в Следственный комитет. Согласно материалам дела, она знала, что оборудование компании ООО «Альфа-групп» для передачи данных об объемах производства в единую государственную автоматизированную систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) не соответствует стандартам. Однако чиновница превысила свои должностные полномочия, приказав сотрудникам подготовить заключение ведомства о том, что продукция «Альфа-групп» опломбирована. Благодаря этому компания смогла производить пиво без передачи данных в ЕГАИС и уклониться от уплаты налогов на сумму 58 млн 145 тыс. рублей.

Следствие вменяет Голосной и еще двум фигурантам дела — исполняющему обязанности руководителя управления РАР по Центральному федеральному округу Сергею Пальцеву и сотруднику ведомства Борису Астахову — три эпизода по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее за собой наступление тяжких последствий»).

22 ноября суд отправил Пальцева под домашний арест. Он и его подчиненный дали показания против своей руководительницы. Согласно оглашенным в суде материалам, подчиненные знали о превышении Голосной полномочий, но, боясь увольнения, составили незаконный ведомственный акт.