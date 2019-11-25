Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования по делу о коррупции

Пресненский суд Москвы заключил под стражу заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает ТАСС из зала суда в понедельник, 25 ноября.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Голосной меры пресечения в виде содержания под стражей», — огласил постановление судья. Женщина будет содержаться под стражей до 20 января 2020 года.

Решение суда пока не вступило в силу, защита собирается обжаловать его в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

Обвинение просит приговорить чиновницу к лишению свободы на 10 лет. Прокурор не согласился со следователем.

21 ноября замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в Следственный комитет. Согласно материалам дела, она знала, что оборудование компании ООО «Альфа-групп» для передачи данных об объемах производства в Единую государственную автоматическую систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) не соответствует стандартам. Однако чиновница превысила свои должностные полномочия, приказав сотрудникам подготовить заключение ведомства о том, что продукция «Альфа-групп» опломбирована. Благодаря этому компания смогла производить пиво без передачи данных в ЕГАИС и уклониться от уплаты налогов на сумму 58,145 млн рублей.

Следствие вменяет Голосной и еще двум фигурантам дела — исполняющему обязанности руководителя управления РАР по Центральному федеральному округу Сергею Пальцеву и сотруднику ведомства Борису Астахову — три эпизода по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее за собой наступление тяжких последствий»).

Суд отправил под домашний арест Пальцева 22 ноября. Он и его подчиненный дали показания против своей руководительницы. Согласно оглашенным в суде материалам, подчиненные знали о превышении Голосной полномочий, но, боясь увольнения, составили незаконный ведомственный акт.