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Замглавы Росалкогольрегулирования заподозрили в злоупотреблениях на 58 млн рублей

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
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В Следственном комитете РФ считают, что заместитель руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирина Голосная, которую обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, своими действиями нанесла ущерб, превышающий 58 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала Пресненского суда Москвы в понедельник, 25 ноября.

В ходе следствия было установлено, что чиновница подготовила заключение о том, что продукция ООО «Альфа-групп» опломбирована, хотя она не соответствовала государственному регламенту. Это позволило компании производить пиво без передачи данных в единую государственную автоматизированную систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) и уклониться от уплаты налогов на сумму 58 млн 145 тыс. рублей.

Следствие вменяет Голосной и еще двум фигурантам дела — исполняющему обязанности руководителя управления РАР по Центральному федеральному округу Сергею Пальцеву и сотруднику ведомства Борису Астахову — три эпизода по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее за собой наступление тяжких последствий»).

Обвинение настаивает на том, чтобы приговорить чиновницу к лишению свободы на 10 лет. В свою очередь, прокурор не согласился со следователем.

«Я не согласен с ходатайством следователя об избрании меры пресечения и прошу отклонить его», — приводит его слова «РИА Новости».

Отмечается, что адвокат обвиняемой сообщил о том, что Голосная подала заявление об отставке.

21 ноября Ирину Голосную доставили на допрос в Следственный комитет. На следующий день суд отправил под домашний арест Пальцева. Сообщается, что в суде он и его подчиненный дали показания против Голосной.

По данным «Коммерсанта», расследование связано с правонарушениями в пивоваренной отрасли — уклонением компаний от уплаты акцизов, нелегальным производством и оборотом пива вне единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС). В ходе обысков на складах одного из дистрибуторов было найдено пиво, которое по документам проходит как квас, акциз на который не предусмотрен. Кроме того, расследование может касаться производства слабоалкогольных коктейлей под видом пивных напитков, на которые акцизная ставка существенно меньше. Потери бюджета от таких действий оцениваются в 16 млрд рублей.

По данным, опубликованным на сайте РАР, Ирина Голосная была назначена на нынешнюю должность 30 декабря 2018 года. До этого она занимала пост главы межрегионального управления федеральной службы по ЦФО.

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