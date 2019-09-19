Замглавы Росалкогольрегулирования покинул пост

Заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка России (Росалкогольрегулирования) Владислав Заславский ушел с поста. Распоряжение об этом подписал глава правительства России Дмитрий Медведев.

«Освободить Заславского Владислава Валерьевича от должности заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по его просьбе», — говорится в документе, опубликованном в четверг, 19 сентября, на сайте кабмина.

Чиновник был назначен заместителем руководителя Росалкогольрегулирования в декабре 2012 года.

В ноябре прошлого года заместитель министра энергетики России Вячеслав Кравченко покинул пост по собственному желанию. Он был назначен на эту должность в 2013 году.