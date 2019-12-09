Ремонт мостов ведут в отдаленных селах Хабаровского края

В районе имени Полины Осипенко Хабаровского края завершаются работы по ремонту одного из трёх мостов на трассе Бриакан – Весёлая горка – Главный стан. Переправу через ключ Амональный решено заменить гофрированной трубой и сделать поверх насыпь.

Против обледенения предусмотрена система электрического подогрева. Этот переход стоимостью 1,6 млн рублей примут в эксплуатацию в конце декабря, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Второй проблемный мост через ключ Онко обновят зимой, чтобы не нарушить транспортное сообщение. В районе имени Полины Осипенко (площадью с Молдавию) проживает менее 5 тыс. человек, в некоторые села большую часть года можно добраться только самолетом или вертолетом.

Ранее в Хабаровском крае началось строительство дорог к компактно расположенным «дальневосточным гектарам». Проезд к территориям будет обеспечен в 2020 году. Дороги строят вблизи села Свечино Хабаровского района и Кругликовского сельского поселения района имени Лазо. В настоящее время проводится отсыпка и выравнивание будущего дорожного полотна.