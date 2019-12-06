В Хабаровском крае начали строить дороги к «дальневосточным гектарам»

В Хабаровском крае началось строительство дорог к компактно расположенным «дальневосточным гектарам». Проезд к территориям будет обеспечен в 2020 году.

Дороги строят вблизи села Свечино Хабаровского района и Кругликовского сельского поселения района им. Лазо. Вторая территория объединяет три поселения: Зоевку, Кругликово и Владимировку. Об этом сообщает ИА AmurMedia. Там расположено более 500 «дальневосточных гектаров», которые граждане намерены использовать под личное подсобное хозяйство и развитие фермерства.

В Свечино расположится 250 земельных участков.

Специалисты проводят работы, которые не зависят от погодных условий. В настоящее время проводится отсыпка и выравнивание будущего дорожного полотна.

Всего в Хабаровском крае определено 14 приоритетных территорий, на которых заключены договоры о безвозмездном пользовании «дальневосточным гектаром». Помимо дорог, в регионе построят линии электропередач.