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В Дагестане задержали собиравшего для ИГ деньги «благотворителя»

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Фото: ФСБ РФ
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В Республике Дагестан был задержан мужчина, собиравший средства для террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Сирии. Он прикрывал свою деятельность благотворительностью, сообщили в понедельник, 9 декабря, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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По их данным, Сааду Ахмеднабиев организовал сбор денег в ряде российских субъектов. «Сааду Ахмеднабиев является родным братом Исраила Ахмеднабиева, координатора и основателя исламских фондов «Мухаджирун» и «Ансар», известного как Абу Умар Саситлинский, объявленного в международный розыск за создание террористического сообщества», — приводит ТАСС сообщение ЦОС ФСБ.

Как добавила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, подозреваемый задержан, готовится ходатайство о его аресте. По информации следствия, задержанный в месте с братом, собирал в России деньги для террористов ИГ. Всего братья отправили боевикам в Сирию не менее 2 млн рублей, отмечает «РИА Новости».

«Деньги аккумулировались на счетах упомянутых благотворительных ассоциаций под видом помощи нуждающимся мусульманам, сирийским беженцам и строительства колодцев в Африке», — объяснили в ФСБ.

Отмечается, что средства шли на оружие, военную амуницию и лекарства для боевиков. Обыски уже прошли у близких задержанного в Хасавюртовском районе Дагестана и Махачкале.

В декабре в Антитеррористическом центре СНГ подсчитали число человек, объявленных в розыск по обвинению в терроризме. Так, в розыске находятся около 10 тыс. человек, половина из них — боевики, принимающие или принимавшие участие в боевых действиях.

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