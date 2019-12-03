Названо число находящихся в розыске в СНГ обвиняемых в терроризме

Около 10 тыс. человек в СНГ на данный момент объявлены в розыск по обвинению в террористических и экстремистских преступлениях, сообщил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков в интервью ТАСС, опубликованном во вторник, 3 декабря.

«В информационных массивах АТЦ СНГ содержится развернутая информация в отношении практически 10 тыс. лиц, объявленных в межгосударственный розыск по обвинению в совершении преступлений террористического и экстремистского характера», — отметил он.

По его словам, половину из них составляют боевики, принимающие или принимавшие участие в боевых действиях в составе террористических организаций на территориях государств, не входящих в СНГ.

Новиков подчеркнул, что важнейшим вектором работы АТЦ СНГ является координация межгосударственного розыска террористов.

С 2015 года при непосредственной поддержке АТЦ СНГ были задержаны около 200 лиц, разыскиваемых по обвинению в терроризме, а также выявлено более 300 лиц, причастных к финансированию террористических актов.

Как полагает Новиков, ключевой угрозой со стороны террористических организаций для стран СНГ является то, что ИГ («Исламское государство» — запрещенная в РФ террористическая организация) фактически получает ребрендинг, в результате чего может сохраниться и как глобальный религиозно-политический проект, и как военно-политическая модель с дальнейшей модернизацией. Кроме того, сохранившие боеспособность части ИГ эвакуируются из Ирака и Сирии в другие регионы, формируя новые территории дислокации.

Согласно докладу Международного центра исследований проблем радикализма и политического насилия, до 30% участников боевых действий возвращаются на родину.

Поднимая тему задействования в преступных целях беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), Новиков сказал, что она чрезвычайно актуальна и вызывает повышенный интерес у всех спецслужб.

По его мнению, эффективным способом борьбы с использованием беспилотных летательных аппаратов в террористических целях является прежде всего создание специальной базы данных по террористическим организациям, имеющим опыт применения БПЛА и располагающим соответствующими специалистами по их эксплуатации.

Кроме этого, необходимо дополнять законы о силовых ведомствах нормативными положениями, регламентирующими применение оружия и специальных средств для борьбы с БПЛА, используемым в противоправных целях, а также разрабатывать системы контроля за БПЛА в местах массового скопления людей, над объектами особой важности и повышенной опасности.

Накануне 2 декабря президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который дает право силовым ведомствам пресекать незаконные полеты беспилотников.