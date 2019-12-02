Путин подписал закон о праве силовиков сбивать дроны-нарушители

Президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который дает право силовым ведомствам пресекать незаконные полеты беспилотников. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 2 декабря.

Согласно правкам, представители пяти ведомств — ФСБ, ФСО, МВД, СВР и Росгвардии — смогут подавлять или преобразовывать сигналы дистанционного управления, а также сбивать дроны, находящиеся в воздухе незаконно.

Изменения внесены в закон 1993 года «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» для обеспечения безопасности на культурно-массовых мероприятиях, для защиты критически важных объектов, а также объектов транспортной, информационной и телекоммуникационной инфраструктуры.

Во втором чтении закона о внесении изменений депутаты добавили в перечень ведомств Федеральную службу исполнения наказаний. Представителям ФСИН разрешили пресекать полеты дронов над исправительными учреждениями, следственными изоляторами и прилегающими к ним территориями.

21 ноября в третьем окончательном чтении Госдума приняла закон, разрешающий силовикам уничтожать беспилотники-нарушители.

Авторами инициативы выступили депутаты «Единой России». По словам главы профильного комитета Василия Пискарева, главной целью законопроекта является решение правовых вопросов таким образом, чтобы эксплуатация беспилотников стала максимально безопасной.

27 сентября в силу вступили правила регистрации беспилотных воздушных судов — теперь каждый, кто покупает дрон, должен зарегистрировать его в Росавиации. На это отводится до десяти дней после приобретения или ввоза техники в страну. На регистрацию уже находящихся в России беспилотников отводится 30 дней.