В СК назвали регионы России с наиболее частыми пропажами детей

Больше всего детей пропадает в Московской, Свердловской, Иркутской и Нижегородской областях, а также в Красноярском и Ставропольском краях. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко на совещании по вопросам розыска без вести пропавших несовершеннолетних, проведенном председателем СК Александром Бастрыкиным, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 23 сентября.

По словам Петренко, в 2018 году в следственные органы поступили сообщения о безвестном исчезновении 13 683 детей, а в первом полугодии текущего года — о 8383. Сейчас местонахождение большинства лиц по таким сообщениям установлено. В розыске из числа пропавших за этот период находятся 98 человек.

Представитель СК добавила, что в основном несовершеннолетние пропадают из-за отсутствия надлежащего контроля за ними в детских социальных учреждениях, жестокого обращения, конфликтов между членами семьи, асоциального поведения родителей, неблагоприятных условий жизни, а также по другим причинам.

Кроме того, присутствовавшие на совещании обсудили вопрос возврата маленьких россиян, которые находятся в лагерях террористов за границей. По имеющимся данным, в таких лагерях в Ближневосточном регионе могут находиться около 800 детей.

Бастрыкин поручил проработать вопрос о создании на сайте СКР актуального раздела с информацией о разыскиваемых несовершеннолетних. В ведомстве считают, что это поспособствует повышенной информированности населения о пропавших и может помочь их поиску.

Также глава ведомства поручил подчиненным проработать вопрос о создании базы ДНК-учета родственников пропавших без вести личностей, не достигших совершеннолетия.

Петренко отметила, что, учитывая опыт работы волонтерских организаций, подразделения ведомства будут стараться повысить эффективность взаимодействия с ними в вопросах розыска пропавших.

11 сентября Следственный комитет сообщил об учащении случаев пропажи детей в первой половине 2019-го. С начала года в ведомство поступило более 6,5 тыс. сообщений об исчезнувших детях, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.