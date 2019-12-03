В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Москве и Челябинске двух главарей и семерых членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России). Об этом 3 декабря сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Среди задержанных — как граждане РФ, так и уроженцы государств Центрально-Азиатского региона, говорится на сайте ведомства.

По указанию представителей международных террористических организаций (МТО) они способствовали распространению в России идеологии боевиков, «нацеленной на свержение насильственным путем действующей власти», а также вербовали местных мусульман и трудовых мигрантов в свои ряды.

«По местам жительства членов МТО обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности», — сказано в сообщении.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Ранее в декабре в Антитеррористическом центре (АТЦ) СНГ подсчитали число человек, объявленных в розыск по обвинению в терроризме. Так, в розыске находятся около 10 тыс. человек, половина из них — боевики, принимающие или принимавшие участие в боевых действиях в составе группировок на территориях стран, не входящих в СНГ. С 2015 года при содействии АТЦ были задержаны около 200 лиц и выявлено еще более 300, причастных к финансированию терактов.