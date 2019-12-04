Познер рассказал о двух победах над онкологическими заболеваниями

Известный телеведущий Владимир Познер рассказал о двух онкологических заболеваниях, которые у него были диагностированы, и о своих победах над ними.

«Если вы хотите знать о моей личной жизни, то да, я дважды перенес рак», — сказал он порталу StarHit 4 декабря.

По словам Познера, злокачественную опухоль предстательной железы у него диагностировали в 1993 году. «Мое ощущение было такое, как будто я вошел в кирпичную стену с ходу. И сразу казалось, что всё, конец», — признался телеведущий, которому на тот момент было 59 лет.

Когда опасное заболевание у него было диагностировано во второй раз, Познер не уточнил. При этом он отметил, что для выздоровления необходимо верить в него и важна поддержка близких людей.

Познер в настоящее время часто принимает участие в благотворительных акциях, вырученные средства от которых направляются на поддержку тяжелобольных. Несколько лет назад он стал частью движения под названием «Вместе против рака».

В ноябре были представлены результаты исследования, посвященного канцерофобии. Выяснилось, что более 60% опрошенных россиян имеют страх перед раком, при этом чуть менее четверти уверены, что заболевание является заразным, а больше трети — не верят в возможность полного излечения от болезни.