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Названа наименее подверженная раку группа крови

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Шведские ученые из Каролинского института установили наличие связи между риском развития рака и группой крови человека, пишет Медикфорум.

Специалисты проанализировали данные нескольких тысяч медкарт за 25 лет и выяснили, что меньше всего онкологическим заболеваниям подвержены обладатели второй группы крови. Кроме того, исследование показало, что люди с этой группой чаще ведут здоровый образ жизни и отказываются от вредных привычек.

Наиболее уязвимыми перед раком оказались люди с первой группой крови.

Ученые полагают, что группой крови обусловлены особенности защиты организма от токсинов, вирусов и бактерий.

При этом специалисты обратили внимание, что всё же важнейшую роль при развитии опасного заболевания играет образ жизни. Снизить риск развития рака можно, отказавшись от курения и злоупотребления алкоголем.

В августе сообщалось, что исследователи из Швеции обнаружили существование различных корреляций между группами крови и фактором подверженности раковым заболеваниям.

Оказалось, что для людей со второй группой крови существует повышенный риск развития рака желудка, а обладатели третьей и четвертой группы крови подвержены появлению злокачественных образований в поджелудочной железе.

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