В торговом центре на западе Москвы произошел пожар

Пожар начался в торговом центре «Любимый» на Мичуринском проспекте на западе Москвы. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в понедельник, 25 ноября.

«На первом этаже в помещении ресторана в вентиляционной системе возникло задымление на площади 2 кв. м, что не сразу удалось обнаружить. Прибывшие сотрудники МЧС оперативно потушили очаг возгорания, сведений о пострадавших не поступало», — рассказали в МЧС России агентству городских новостей «Москва».

Из здания вывели всех людей. О пострадавших не сообщается.

Ранее 25 ноября один человек погиб и еще шестеро пострадали при пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме в Сургуте. Пожарные эвакуировали из здания 12 человек. Для размещения жителей на место происшествия приехал автобус от администрации города. Спасатели развернули пункт временного размещения.