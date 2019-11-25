В Сургуте человек погиб и шесть пострадали при пожаре в жилом доме
Шесть человек пострадали и один погиб в результате пожара в двухэтажном жилом доме в Сургуте. Об этом сообщили в понедельник, 25 ноября, в пресс-службе МЧС России.
«В 9:42 (мест) поступило сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном доме. Было эвакуировано 12 человек», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Ханты-мансийскому автономному округу.
По данным ведомства, загорелся дом в поселке Дорожном, площадь горения составила около 300 кв. м, отмечает ТАСС.
Пострадавшие надышались угарным газом. Всего в доме проживают 46 человек, в том числе 12 несовершеннолетних.
Для размещения жителей к месту пожара прибыл автобус от администрации Сургута. Развернут пункт временного размещения.
Накануне вечером в Сургуте загорелся ресторан «Кристалл». Из здания были эвакуированы 60 человек. Здание ресторана на улице Рационализаторов горело на площади 3,6 тыс. кв. м.