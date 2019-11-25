Названа предварительная причина пожара в ресторане в Сургуте

Пожар в ресторане «Кристалл» в Сургуте, по предварительной информации, произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщили в региональном главке МЧС.

По данным RT, полностью пожар ликвидировали в 5:10 (3:10 мск). «Расследование еще идет, будет опрос собственников, очевидцев, пожарных, необходимо обследование», — цитирует «РИА Новости» сообщение спасателей

Здание ресторана на улице Рационализаторов в Сургуте загорелось накануне вечером. Пожар охватил 3,6 тыс. кв. м здания заведения. Огонь тушили 36 человек, было задействовано 13 единиц техники.

За медицинской помощью самостоятельно обратился один пострадавший. Всего из здания эвакуировали 60 человек.