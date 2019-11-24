«Аэрофлот» рассказал о врачебном допуске скончавшегося пилота рейса Москва–Анапа к полетам

Пилот рейса Москва–Анапа, скончавшийся после экстренной посадки лайнера в аэропорту Ростова-на-Дону, не имел никаких медицинских противопоказаний. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

«Пилот в декабре 2018 года и через полгода в 2019 году проходил врачебно-летную экспертную комиссию (ВЛЭК), в рамках которой определяется годность по состоянию здоровью к летной работе. Пилот был признан годным и допущен к выполнению полетов», — отметили в авиакомпании.

Кроме того, накануне он прошел обязательный медосмотр, никаких проблем со здоровьем врачами также выявлено не было.

Как рассказали «Известиям» коллеги скончавшегося пилота, в текущем году он отгулял 85 дней отпуска. Пилот, как и любой другой работник, имеет 28 дней основного отпуска по ТК РФ и от семи до 42 календарных дней дополнительного отпуска за особый характер работы. Всего пилоты имеют 70-дневный годовой отпуск. Для сравнения, их европейские коллеги имеют 28 дней.

«Отгулял 85 дней в этом году. Из них девять у него оставались с прошлого года. Вчера летал в Прагу, до Праги четверо суток у него был выходной», — рассказали «Известиям» на условиях анонимности коллеги пилота.

В «Аэрофлоте» отметили, что к состоянию здоровья пилотов гражданской авиации в России предъявляются одни из самых жестких требований в мире. Это «Известиям» подтвердил и главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

«Дело в том, что такие ситуации происходят в авиации нередко. И за рубежом намного чаще, чем у нас, потому что там летают более пожилые пилоты. Из-за более лояльной системы медосвидетельствования нередко пилоты летают дольше, а чем старше пилот, тем больше вероятность таких событий», — отметил Гусаров.

По его словам, медосвидетельствование может выявить серьезные проблемы со здоровьем человека, однако это происходит далеко не всегда.

«Что касается инфарктов, то они зачастую возникают совершенно стремительно. Это может произойти даже с, казалось бы, совершенно здоровым человеком по какой-то причине», — сказал Гусаров.

Он отметил, что специально для этого в самолетах летают два пилота, которые страхуют друг друга.

«Сегодня в современных самолетах в основном управление берут на себя электронные системы. Поэтому в двух пилотах нет необходимости, с этой задачей вполне может справиться один человек», — сказал эксперт.

Гусаров добавил, что в сложившейся ситуации здоровью и жизни пассажиров ничего не угрожало.

«Аэрофлот» выразил искренние соболезнования родным и близким. «Мы скорбим вместе с вами», — сообщили в авиакомпании.

После дозаправки рейс был продолжен. Пассажиры обеспечивались согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании.

Утром 24 ноября экипаж рейса Москва–Анапа был вынужден посадить самолет в Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота. Как позже сообщили в компании «Аэрофлот», мужчина умер в машине скорой помощи вскоре после приземления. По предварительным данным, причиной смерти пилота стал сердечный приступ.