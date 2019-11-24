В авиакомпании подтвердили смерть второго пилота рейса Москва–Анапа

«Аэрофлот» подтвердил смерть второго пилота самолета, летевшего из Москвы в Анапу. Мужчина скончался после экстренной посадки лайнера в Ростове-на-Дону.

«К сожалению, медикам спасти пилота не удалось, он скончался в машине скорой помощи», — рассказали «Известиям» в авиакомпании в воскресенье, 24 ноября.

Перевозчик выразил соболезнования родным и близким погибшего.

«После дозаправки рейс был продолжен. Пассажиры обеспечивались согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании», — добавили в «Аэрофлоте».

Ранее 24 ноября стало известно, что второй пилот самолета скончался после экстренной посадки. Во время полета член экипажа почувствовал себя плохо, после чего командир воздушного судна принял решение посадить лайнер в ростовском аэропорту Платов.