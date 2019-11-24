Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

Второй пилот самолета, летевшего из Москвы в Анапу, скончался после экстренной посадки в Ростове-на-Дону. Во время полета член экипажа почувствовал себя плохо, после чего командир воздушного судна принял решение посадить лайнер в аэропорту Платов.

«Второго пилота, которому стало плохо, спасти не удалось, он скончался», — сообщил «Интерфаксу» информированный источник в воскресенье, 24 ноября.

Факт внеплановой посадки авиарейса журналистам подтвердили в пресс-службе ростовского аэропорта. По словам представителей воздушной гавани, сейчас проводится дозаправка самолета, он готовится к вылету.

8 ноября самолет, летевший из Москвы в Фергану, совершил вынужденную посадку в самарском аэропорту Курумоч из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Однако на момент прибытия медиков на борт он скончался.