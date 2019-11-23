Прямой эфир

На Украине самолет выкатился за пределы взлетно-посадочный полосы

0
Фото: Соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет авиакомпании МАУ, который направлялся в Киев из Львова, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту вылета. Об этом в субботу, 23 ноября, написал в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич .

«Сегодня около 7:00 в связи со сложными погодными условиями (переохлажденный дождь) во время разворота в торце полосы за пределы ВПП выкатился самолет авиакомпании МАУ, который направлялся на выполнение рейса в Киев (рейс PS034)», — написал Зинкевич.

Депутат добавил, что пассажиры с багажом были эвакуированы, пострадавших нет. Выполняются работы по эвакуации воздушного судна.

Аэропорт планирует возобновить работу после 12:00.

11 ноября подобный инцидент произошел в США. Самолет сошел со взлетно-посадочной полосы из-за гололеда. На борту воздушного судна находились 38 пассажиров и трое членов экипажа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Boeing 737 совершил аварийную посадку во Внуково
Более 20 авиарейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019