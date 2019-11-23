На Украине самолет выкатился за пределы взлетно-посадочный полосы

Самолет авиакомпании МАУ, который направлялся в Киев из Львова, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту вылета. Об этом в субботу, 23 ноября, написал в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич .

«Сегодня около 7:00 в связи со сложными погодными условиями (переохлажденный дождь) во время разворота в торце полосы за пределы ВПП выкатился самолет авиакомпании МАУ, который направлялся на выполнение рейса в Киев (рейс PS034)», — написал Зинкевич.

Депутат добавил, что пассажиры с багажом были эвакуированы, пострадавших нет. Выполняются работы по эвакуации воздушного судна.

Аэропорт планирует возобновить работу после 12:00.

11 ноября подобный инцидент произошел в США. Самолет сошел со взлетно-посадочной полосы из-за гололеда. На борту воздушного судна находились 38 пассажиров и трое членов экипажа.