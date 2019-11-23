Искрящийся самолет экстренно приземлился в Колумбии

В аэропорту Боготы в Колумбии экстренно приземлился искрящийся самолет. Видео инцидента 23 ноября было опубликовано РЕН ТВ.

По информации Torre el Dorado, во время приземления у лайнера авиакомпании Avior Airlines сломалась правая стойка шасси, после чего он заискрился.

Пилотам удалось благополучно посадить самолет. Никто из 88 пассажиров не пострадал, они были эвакуированы.

8 ноября самолет авиакомпании S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся в аэропорт через 15 минут после взлета по техническим причинам. По словам источника в экстренных службах, при посадке никто не пострадал.