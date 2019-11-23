Прямой эфир

Искрящийся самолет экстренно приземлился в Колумбии

0
Фото: Twitter.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В аэропорту Боготы в Колумбии экстренно приземлился искрящийся самолет. Видео инцидента 23 ноября было опубликовано РЕН ТВ.

По информации Torre el Dorado, во время приземления у лайнера авиакомпании Avior Airlines сломалась правая стойка шасси, после чего он заискрился.

Пилотам удалось благополучно посадить самолет. Никто из 88 пассажиров не пострадал, они были эвакуированы.

8 ноября самолет авиакомпании S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся в аэропорт через 15 минут после взлета по техническим причинам. По словам источника в экстренных службах, при посадке никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самолет с Хиллари Клинтон на борту экстренно сел в Нью-Йорке
Опубликовано видео экстренной посадки SSJ-100 в Тюмени

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019