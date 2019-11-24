Названа возможная причина смерти пилота рейса Москва – Анапа

Причиной смерти пилота рейса Москва – Анапа, по предварительным данным, стал сердечный приступ. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщил журналистам источник в экстренных службах Ростовской области.

«Предварительная причина— сердечный приступ», — цитирует слова собеседника ТАСС.

Отмечается, что скончавшийся пилот — 1970 года рождения.

Утром 24 ноября самолет экипаж рейса Москва – Анапа был вынужден посадить самолет в Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота. Как позже сообщили в компании «Аэрофлот», мужчина умер в машине скорой помощи вскоре после приземления.