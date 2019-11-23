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Новак сообщил дату очередной встречи по транзиту газа через Украину

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Фото: TASS/ZUMA
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Очередная встреча представителей «Газпрома», «Нафтогаза» и газотранспортного оператора Украины по вопросу транзита газа пройдет на следующей неделе, заявил 23 ноября российский министр энергетики Александр Новак в кулуарах съезда партии «Единая Россия».

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«На следующей неделе будут очередные технические консультации», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, в ходе встречи главным образом будут обсуждаться технические вопросы.

18 ноября «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное предложение продлить транзитный контракт на год или заключить новый. Обязательным условием для продления контракта назван взаимный отказ от претензий сторон в судах и антимонопольных органах. В Киеве сочли неприемлемыми эти предложения.

14 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова работать и по транзиту, и по поставкам газа на Украину по ценам, которые будут ниже «реверсных». По его словам, цена может снизиться на 25%.

Также глава государства отметил, что существует риск прекращения транзита российского газа через Украину.

Киев прекратил закупку газа у Москвы в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения.

2 октября Путин заявил, что Москва готова продлить контракт на транзит газа через Украину. По его словам, если Киеву удастся имплементировать энергетическое законодательство Европы до конца года, Москва подпишет договор о транзите в соответствии с законами ЕС. В ином случае Россия готова продлить на год уже имеющееся соглашение о прокачке газа в Европу через Украину.

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