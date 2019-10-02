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Путин заявил о готовности продлить на год газовый контракт с Украиной

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Фото: ТАСС/Zuma/Danil Shamkin
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Россия готова продлить контракт на транзит газа с Украиной на год, если новый договор не будет подписан. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

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По его словам, если Киеву удастся имплементировать энергетическое законодательство Европы до конца текущего года, то Москва подпишет договор о транзите в соответствии с законами Евросоюза. Если договоренность о новом контракте не будет достигнута, то Россия, по его словам, готова продлить на год соглашение о прокачке газа в Европу через Украину. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы давно были готовы к переговорам с украинскими партнерами по этому вопросу, но они не могли никак сформировать необходимые органы власти, которые были бы уполномочены к ведению переговоров», — цитирует президента в среду, 2 октября, «Федеральное агентство новостей».

В конце сентября глава Минэнерго РФ Александр Новак предложил сторонам временно продлить существующий с Украиной контракт на транзит газа. Министр энергетики Украины Алексей Оржель позитивно оценил переговоры по газу. «Но риск неподписания контракта о транзите остается», — заявил он.

Киев прекратил закупку газа у Москвы в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения о его продлении. Москва предложила украинской стороне варианты, однако в «Нафтогазе» от них отказались.

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