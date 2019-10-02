Путин заявил о готовности продлить на год газовый контракт с Украиной

Россия готова продлить контракт на транзит газа с Украиной на год, если новый договор не будет подписан. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

По его словам, если Киеву удастся имплементировать энергетическое законодательство Европы до конца текущего года, то Москва подпишет договор о транзите в соответствии с законами Евросоюза. Если договоренность о новом контракте не будет достигнута, то Россия, по его словам, готова продлить на год соглашение о прокачке газа в Европу через Украину. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы давно были готовы к переговорам с украинскими партнерами по этому вопросу, но они не могли никак сформировать необходимые органы власти, которые были бы уполномочены к ведению переговоров», — цитирует президента в среду, 2 октября, «Федеральное агентство новостей».

В конце сентября глава Минэнерго РФ Александр Новак предложил сторонам временно продлить существующий с Украиной контракт на транзит газа. Министр энергетики Украины Алексей Оржель позитивно оценил переговоры по газу. «Но риск неподписания контракта о транзите остается», — заявил он.

Киев прекратил закупку газа у Москвы в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения о его продлении. Москва предложила украинской стороне варианты, однако в «Нафтогазе» от них отказались.