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Меркель сочла преждевременным снятие санкций с РФ после подписания «формулы Штайнмайера»

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Фото: REUTERS/Michele Tantussi
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Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что подписание «формулы Штайнмайера» является прогрессом в вопросе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, однако говорить о снятии санкций с России еще рано. Об этом она заявила 2 октября.

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«Что касается Украины, то мы достигли прогресса, но еще много дальнейших шагов последует. Это то, что можно сейчас сказать, а не то, что мы уже можем снимать санкции», — цитирует бундесканцлера «РИА Новости».

Встреча контактной группы в Минске создала предпосылку для проведения переговоров глав стран «нормандской четверки» (Франция, Германия, Россия и Украина). По словам Меркель, саммит состоится в Париже, стороны обсуждают дату.

На Украине ранее в этот день предположили, что встреча пройдет в период с октября по декабрь.

«Формула Штайнмайера» была подписана контактной группой 1 октября, тогда же стороны согласовали порядок отвода сил в Петровском и Золотом. Ранее был опубликован текст документа.

Однако на Украине не обрадовались этому шагу. Так, политики называют документ угрозой и ловушкой, а радикалы устраивают митинги у офиса главы государства Владимира Зеленского.

Позднее в пропрезидентской партии «Слуга народа» опровергли подписание «формулы», заявив, что украинская сторона лишь согласилась в письменном виде с формулировками в документе, пишет «Газета.ру». Сам же Зеленский на встрече с руководителями фракций заметно нервничал и вовсе отказался комментировать документ.

Руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) призвало Зеленского «не диктовать условия», ведь судьбу региона будут решать его жители.

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