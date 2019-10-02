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СМИ сообщили об отказе «нервного» Зеленского комментировать «формулу Штайнмайера»

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Фото: TASS/Serg Glovny
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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главами фракций был очень нервным и отказался комментировать «формулу Штайнмайера» с трибуны Верховной рады. Об этом 2 октября пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

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Собеседники издания утверждают, что во время встречи украинский лидер заметно нервничал и при этом убеждал депутатов, что «всё будет хорошо, он всё разрулит, и парламент может расслабиться», а сама «формула» не ведет к «капитуляции Украины».

Однако когда главы фракций попросили повторить сказанное им публично в парламенте, Зеленский отказался, заявив, что «это уже лишнее» и ранее он уже «публично выступал» и «всё объяснял», пишет «РИА Новости».

1 октября контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе подписала «формулу Штайнмайера» и согласовала порядок отвода сил в Петровском и Золотом. Подписание документа приветствовали в МИД России, а также в ДНР и ЛНР.

Однако украинские политики называют документ угрозой и ловушкой, а радикалы устроили митинг у здания а площади Конституции перед Верховной радой.

В пропрезидентской партии «Слуга народа» 2 октября и вовсе опровергли подписание «формулы», заявив, что украинская сторона лишь письменно сообщила о своем согласии с приведенными в документе формулировками, пишет «Газета.ру». При этом Зеленский накануне говорил, что Киев согласен с документом.

Так называемая формула Штайнмайера была предложена бывшим главой МИД Германии, ныне президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Ранее был опубликован текст документа.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

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