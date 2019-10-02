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В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать условия и выйти на диалог

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник выступили с совместным заявлением после подписания контактной группой «формулы Штайнмайера». Об этом пишет ТАСС 2 октября.

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Главы самопровозглашенных республик назвали документ признанием Киевом права Донбасса самостоятельно решать свою судьбу и попросили президента Украины Владимира Зеленского «не диктовать условия».

«Когда он (Зеленский. — Ред.) говорит, что выборы на Донбассе пройдут только тогда, когда Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. <…> Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией», — сказано в документе.

Лидеры выразили недовольство существующим законом о статусе Донбасса, полном «неприемлемых оговорок», и призвали Киев согласовать новый документ с представителями самопровозглашенных республик. В противном случае, говорится в заявлении, Украина нарушит Минские соглашения, а ДНР и ЛНР не будут придерживаться нового закона.

Пушилин и Пасечник призвали Зеленского выйти на прямой диалог с республиками. ДНР и ЛНР намерены продолжать переговоры в Минске, чтобы добиться полного самоуправления и самоопределения.

1 октября контактная группа подписала «формулу Штайнмайера» и согласовала порядок отвода сил в Петровском и Золотом. Подписание документа приветствовали в МИД России, а также в ДНР и ЛНР. Однако украинские политики называют документ угрозой и ловушкой, а радикалы устраивают митинги у офиса Зеленского.

Позднее в пропрезидентской партии «Слуга народа» и вовсе опровергли подписание «формулы», заявив, что украинская сторона лишь письменно сообщила о своем согласии с формулировками в документе, пишет «Газета.ру».

Сам же Зеленский 1 октября говорил, что Киев согласен с «формулой», положения которой войдут в новый закон о статусе Донбасса. Однако на следующий день он отказался комментировать документ перед депутатами и заметно нервничал на встрече с ними. Предположительно, Киев начнет обсуждать закон о новом статусе Донбасса после встречи «нормандской четверки», которая может состояться в период с октября до декабрь.

Так называемая формула Штайнмайера была предложена бывшим главой МИД Германии, ныне президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Ранее был опубликован текст документа.

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