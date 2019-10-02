Сенатор оценила последствия для Украины после подписании «формулы Штайнмайера»

Так называемая формула Штайнмайера представляет собой реальный инструмент к урегулированию затянувшегося вооруженного противостояния на Украине. Так член Совета Федерации Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями» прокомментировала сообщения о подписании контактной группы по Украине соответствующего документа.

«Для исполнения «формулы Штайнмайера» на Украине необходимо провести определенную правовую процедуру, в частности внести изменения в конституцию страны», — сказала Ковитиди.

По ее словам, попытки затянуть переговоры по достижению мира на Украине, могут рассматриваться как способствование войне. Ответственные за это должны будут ответить перед законом, считает политик.

1 октября сообщалось, что контактная группа по Украине подписала «формулу Штайнмайера». Документ предусматривает проведение местных выборов в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) и предоставление Донбассу особого статуса. Кроме того, был согласован порядок отвода сил в Петровском и Золотом, который откроет путь для «нормандской встречи».

Однако 2 октября депутат от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко опроверг подписание документа. Он подчеркнул, что никаких изменений в конституцию Украины не планируется.

По словам Яременко, представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма лишь письменно сообщил, что Киев устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств «нормандского формата» в Минске 1 сентября 2019 года.