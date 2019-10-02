Россию насторожила реакция Киева на подписание «формулы Штайнмайера»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что требования противников президента Украины Владимира Зеленского объяснить подписание «формулы Штайнмайера» настораживают. Об этом в среду, 2 октября, сообщает ТАСС.

«Последовавшая реакция в Киеве меня, конечно, насторожила: требования (Петра — ред.) Порошенко, партии Юлии Тимошенко, не говоря уже о (Святославе — ред.) Вакарчуке и других радикальных политических силах: «Объясните, почему вы предаете украинский народ». Эта формула известна уже скоро как четыре года», — отметил глава ведомства.

Сам Зеленский ранее 2 октября отказался комментировать «формулу» на встрече с главами фракций. Уточняется, что украинский лидер заметно нервничал и при этом убеждал депутатов, что «все будет хорошо, он все разрулит, и парламент может расслабиться», а сама «формула» не ведет к «капитуляции Украины», пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник.

Однако когда главы партий попросили повторить сказанное им публично в парламенте, Зеленский отказался, заявив, что «это уже лишнее» и ранее он уже «публично выступал» и «все объяснял».

1 октября сообщалось, что контактная группа по Украине подписала документ, именуемый «формулой Штайнмайера». Он предусматривает проведение местных выборов в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) и предоставление Донбассу особого статуса. Кроме того, был согласован порядок отвода сил в Петровском и Золотом, который откроет путь для «нормандской встречи». Подписание документа приветствовали в МИД России, а также в ДНР и ЛНР.

Однако украинские политики называют документ угрозой и ловушкой, а радикалы устроили митинг у на площади Конституции перед Верховной радой.

В президентской партии «Слуга народа» подписание «формулы» и вовсе опровергли, заявив, что украинская сторона лишь письменно сообщила о своем согласии с приведенными в документе формулировками, пишет «Газета.ру». При этом Зеленский накануне говорил, что Киев согласен с документом.