Путин предупредил Зеленского о «тяжелом наследии»
Перед президентом Украины Владимиром Зеленским стоят «большие вызовы», так как предыдущее руководство страны оставило ему «тяжелое наследие». Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели 2 октября.
«Я даже не знаю, что там (на Украине. — Ред.) осталось. Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование... всё. Это тяжелое наследие», — цитирует Путина «РИА Новости».
Помимо этого, отметил он, уровень ВВП Украины «не просто упал, он рухнул» в связи с потерей российского рынка. Таким образом, подытожил Путин, Зеленскому «предстоит многое решить», однако в первую очередь нужно урегулировать ситуацию в Донбассе, передает ТАСС.
1 октября Контактная группа подписала «формулу Штайнмайера» и согласовала порядок отвода сил в Петровском и Золотом. Однако на Украине не обрадовались этому шагу. Так, политики называют документ угрозой и ловушкой, а радикалы устраивают митинги у офиса Зеленского.
Позднее в пропрезидентской партии «Слуга народа» и вовсе опровергли подписание «формулы», заявив, что украинская сторона лишь письменно сообщила о своем согласии с формулировками в документе, пишет «Газета.ру». Сам же Зеленский на встрече с руководителями фракций заметно нервничал и отказался комментировать документ.
Руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) призвало Зеленского «не диктовать условия», ведь судьбу региона будут решать его жители.