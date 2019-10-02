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Путин предупредил Зеленского о «тяжелом наследии»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Перед президентом Украины Владимиром Зеленским стоят «большие вызовы», так как предыдущее руководство страны оставило ему «тяжелое наследие». Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели 2 октября.

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«Я даже не знаю, что там (на Украине. — Ред.) осталось. Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование... всё. Это тяжелое наследие», — цитирует Путина «РИА Новости».

Помимо этого, отметил он, уровень ВВП Украины «не просто упал, он рухнул» в связи с потерей российского рынка. Таким образом, подытожил Путин, Зеленскому «предстоит многое решить», однако в первую очередь нужно урегулировать ситуацию в Донбассе, передает ТАСС.

1 октября Контактная группа подписала «формулу Штайнмайера» и согласовала порядок отвода сил в Петровском и Золотом. Однако на Украине не обрадовались этому шагу. Так, политики называют документ угрозой и ловушкой, а радикалы устраивают митинги у офиса Зеленского.

Позднее в пропрезидентской партии «Слуга народа» и вовсе опровергли подписание «формулы», заявив, что украинская сторона лишь письменно сообщила о своем согласии с формулировками в документе, пишет «Газета.ру». Сам же Зеленский на встрече с руководителями фракций заметно нервничал и отказался комментировать документ.

Руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) призвало Зеленского «не диктовать условия», ведь судьбу региона будут решать его жители.

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