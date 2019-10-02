Путин допустил возможность публикации своих переговоров с Трампом

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность публикации переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает «РИА Новости» 2 октября.

«Мы не против, там нет ничего, что могло бы его компрометировать», — сообщил российский лидер на форуме «Российская энергетическая неделя» во время встречи с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.

«Прежняя моя жизнь научила меня, что любой мой разговор может быть опубликован», — добавил Путин.

Ранее стало известно, что в Кремле готовы обсудить с Белым домом публикацию стенограмм телефонных переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Предоставить доступ к разговорам ранее от Трампа требовали члены Демократической партии США.

29 сентября председатель комитета по разведке палаты представителей демократ Адам Шифф призвал добиться получения доступа к переговорам Трампа с другими политическими лидерами, в частности с Путиным. Таким образом Шифф намерен выяснить, подрывает ли глава Белого дома безопасность страны в разговорах с президентами.

Также демократы хотят установить, имела ли место попытка скрыть расшифровки переговоров Трампа, о чем писала газета The New York Times 28 сентября. Издание утверждает, что стенограммы ряда бесед были засекречены и теперь доступны узкому кругу лиц.

24 сентября Трамп поручил опубликовать свои переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы опровергнуть обвинения в давлении на украинского лидера, в чем его упрекали американские СМИ и некий осведомитель из числа сотрудников разведки США. Публикация стенограммы не подтвердила догадки противников Трампа, минюст США не нашел оснований для проведения расследования. Тем не менее в США начали процедуру импичмента Трампа.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков предположил, что скандал вокруг переговоров Трампа может быть связан с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу», пишет «Газета.ру».