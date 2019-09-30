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Кремль готов обсудить публикацию стенограмм бесед Путина с Трампом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Кремле готовы обсудить с Белым домом публикацию стенограмм телефонных переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Предоставить доступ к разговорам ранее от Трампа требовали члены Демократической партии США.

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«В какой-то степени их (стенограмм. — Ред.) публикация возможна только по согласованию сторон, такова дипломатическая практика. Будем обсуждать», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 30 сентября.

Песков отметил, что подобные вопросы являются внутренними делами США, в которые Россия не вмешивается.

Накануне председатель комитета по разведке палаты представителей демократ Адам Шифф призвал добиться получения доступа к переговорам Трампа с другими политическими лидерами, в частности с Путиным. Таким образом Шифф намерен выяснить, подрывает ли глава Белого дома безопасность страны в разговорах с президентами.

Также демократы хотят установить, имела ли место попытка скрыть расшифровки переговоров Трампа, о чем писала газета The New York Times 28 сентября. Издание утверждает, что стенограммы ряда бесед были засекречены и теперь доступны узкому кругу лиц.

24 сентября Трамп поручил опубликовать свои переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы опровергнуть обвинения в давлении на украинского лидера, в чем его упрекали американские СМИ и некий осведомитель из числа сотрудников разведки США. Публикация стенограммы не подтвердила догадки противников Трампа, минюст США не нашел оснований для проведения расследования. Тем не менее в США начали процедуру импичмента Трампа.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков предположил, что скандал вокруг переговоров Трампа может быть связан с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу», пишет «Газета.ру».

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