МИД связал скандал вокруг разговора Трампа с Зеленским с «делом РФ»

Скандал вокруг публикации стенограммы телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским может быть связан с провалом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу». Такую вероятность допустил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Замминистра отметил, что публикация стенограммы совпала с сессией Генассамблеи ООН и контактами президентов двух стран в Нью-Йорке.

«Я думаю, что каких-то оценок или взглядов со стороны на это совершенно не нужно для того, чтобы понять, что вся ситуация целиком и полностью относится к взаимоотношениям Вашингтона и Киева», — сказал Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», опубликованном 30 сентября.

Вместе с тем расследование Мюллера «не получило того эффекта, на который рассчитывали определенные круги» в США и некоторых других странах. В Москве, по словам Рябкова, «понимали, что именно так это и произойдет», потому что «накопать» что-то по «делу РФ» было невозможно.

«Тогда, как мне показалось, возникла идея попробовать где-то еще поискать уязвимые места. <…> Это всё отражение очень, на мой взгляд, нездоровой атмосферы, сложившейся в сегодняшнем Вашингтоне», — цитирует замглавы ведомства «РИА Новости».

Стенограмма июльских переговоров Зеленского и Трампа была опубликована 25 сентября. Трамп поручил сделать это, чтобы опровергнуть обвинения в давлении на украинского лидера, в чем его упрекали американские СМИ и неизвестный осведомитель из числа сотрудников разведки США.

Утверждалось, что глава Белого дома просил Зеленского в обмен на финансовую помощь оказать содействие в расследовании против своего главного конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, связанного с украинской газовой компанией. В США увидели в этом нарушения американского законодательства и начали процедуру импичмента Трампа.

Публикация стенограммы не подтвердила догадки противников Трампа, минюст США не нашел оснований для проведения расследования. Зеленский, для которого инцидент также обернулся скандалом, тоже отрицал какое-либо давление на себя со стороны Трампа. Однако в конгрессе США надеются, что информатор из разведки вскоре сообщит новые подробности, пишет «Газета.ру».

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборный процесс началось в США после победы Трампа на президентских выборах в ноябре 2016 года. В конце марта 2019-го минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «делу РФ» спецпрокурора Роберта Мюллера, который так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.