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Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель

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Фото: TASS/Zuma
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Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ. Об этом 29 сентября пишет немецкий еженедельник Der Spiegel.

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В ходе июльского телефонного разговора Дональд Трамп заявил, что Ангела Меркель «много говорит, но мало делает». В ответ Владимир Зеленский сказал: «Вы правы даже не на 100, а на все 1000 процентов».

Как пишет издание, слова Зеленского вызвали недовольство в Берлине, ведь другие дипломатические заслуги бундесканцлера в ходе разговора двух лидеров отмечены не были.

«В первую очередь, именно канцлер Германии и бывший тогда министром иностранных дел Штайнмайер ( Франк-Вальтер Штайнмайер, президент ФРГ — ред.) сделали все для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта», — цитирует издание лидера фракции СДПГ в бундестаге Рольфа Мютцениха.

Отмечается, что стенограмма разговора Трампа и Зеленского не предназначалась для широкой публики, а значит к высказываниям двух лидеров нужно отнестись со всей серьезностью. Теперь послу Украины в Берлине Андрею Мельнику придется «склеивать осколки», пишет немецкое издание. Ранее дипломат уже заявил, что Зеленский ценит «огромное личное участие канцлера Германии» в делах Украины, пишет «РИА Новости».

Российский сенатор Алексей Пушков после обнародования стенограммы предрек Зеленскому «трения с Берлином». По его словам, «немцам явно не понравился пассаж» о бездействии Меркель, который и сама канцлер «точно не оценила», отмечает «Газета.ру».

Телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся в конце июля, однако скандал вспыхнул только в сентябре. Так, по данным The Wall Street Journal, американский президент просил украинского коллегу в обмен на финансовую помощь оказать содействие в расследовании против своего главного конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, связанного с украинской газовой компанией.

Чтобы опровергнуть обвинения в давлении на Зеленского, Трамп поручил опубликовать полную стенограмму разговора с ним. Согласно документу, американский лидер пообещал многое сделать для Украины, но «было бы здорово», если бы украинский лидер изучил «дело Байдена». Зеленский в ответ попросил предоставить информацию для проведения расследования. Тема финансовой помощи Киеву не поднималась.

Впоследствии Трамп назвал беседу разговором «ни о чем», а Минюст США не нашел противоправных действий, равно как и оснований для проведения расследования.

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