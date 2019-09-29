Пушков предрек Украине проблемы с ФРГ после слов Зеленского о Меркель

Президента Украины Владимира Зеленского ждут серьезные трения с Германией после публикации его разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом на своей странице в Twitter заявил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«После публикации беседы с Трампом Зеленского могут ждать трения с Берлином. Немцам явно не понравился пассаж, где Трамп говорит, что «Меркель много говорит, но мало делает», а Зеленский отвечает: «Вы правы даже не на 100, а на все 1000 процентов». Меркель это точно не оценила», — цитирует Пушкова «Федеральное агентство новостей».

Ранее в сентябре анонимный информатор из американской разведки направил жалобу руководству Национальной разведки на Трaмпа.

По его данным, президент Соединенных Штатов оказывал давление на украинского лидера во время июльского телефонного разговора, Трамп якобы требовал расследовать деятельность на Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, Хантера. Байден-старший считается основным конкурентом американского лидера на предстоящих выборах президента США в 2020 году.

В итоге Белый дом 25 сентября опубликовал стенограмму беседы лидеров двух стран. Исходя из расшифровки, прямого указания на то, что Трамп надавил на своего украинского коллегу, прося провести расследование в отношении Бaйдeнa, нет. Минюст США также не обнаружил в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства и оснований для проведения дальнейшего расследования.