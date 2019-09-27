Совфед оценил публикацию стенограммы беседы Трампа и Зеленского

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что обнародование телефонной беседы президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского дискредитирует Соединенные Штаты. Об этом она рассказала в беседе с «РИА Новости».

«Я думаю, что после этой истории с публикацией существенно сократится число глав государств, которые будут готовы разговаривать с президентом Соединенных Штатов. Или это превратится в формальный диалог ни о чем, ведь есть много деликатных вопросов, которые могут обсуждаться строго конфиденциально», — отметила спикер.

По ее словам, публикация содержания разговоров противоречит и здравому смыслу, и всем нормам межгосударственных отношений, а также международным дипломатическим правилам.

В Кремле, комментируя этот инцидент, заявили, что публикация беседы — исключительно дело Соединенных Штатов, поскольку в случае с Украиной это было сделано по согласованию. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что Москва и Вашингтон до таких ситуаций не дойдут.

21 сентября The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой говорилось, что во время июльского разговора Трампа с Зеленским американский лидер пытался принудить Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына, связанного с украинской газовой компанией.

Байден, который считается основным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года, потребовал обнародовать детали переговоров, а затем призвал конгресс инициировать процедуру импичмента.

25 сентября стенограмма беседы была опубликована на сайте Белого дома. В ходе разговора Трамп заявил, что США многое делают для Украины. Также он отметил, что «было бы здорово», если бы украинский лидер изучил «дело Байдена». Зеленский попросил предоставить дополнительную информацию по данной теме для проведения расследования на Украине.