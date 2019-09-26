СМИ назвали место службы автора жалобы на разговор Трампа и Зеленского

Неизвестный осведомитель, подавший жалобу на разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, может быть сотрудником Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times.

По данным издания, сотрудник ЦРУ был переведен на службу в Белый дом на некоторое время, а затем вернулся на прежнее место работы. Предположительно, он хорошо разбирается в вопросах внешней политик США, особенно в европейском направлении. Отмечается, что он «демонстрировал глубокое понимание украинской политики».

Представляющие интересы осведомителя юристы, отказались подтверждать или опровергать данную информацию, а также любую другую, касающуюся его личности. Адвокаты напомнили о праве их клиента на анонимность, а также отметили, что раскрытие личности может поставить человека в опасность.

21 сентября The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой говорилось, что во время июльского разговора Трампа с Зеленским американский лидер восемь раз пытался принудить Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, якобы связанного с украинской газовой компанией.

Байден, который считается основным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года, потребовал обнародовать детали переговоров, а затем призвал конгресс инициировать процедуру импичмента.

25 сентября стенограмма беседы была опубликована на сайте Белого дома. В ходе разговора Трамп заявил, что США многое делают для Украины. Также он отметил, что «было бы здорово», если бы украинский лидер изучил «дело Байдена». Зеленский попросил предоставить дополнительную информацию по данной теме для проведения расследования на Украине. О военной помощи, судя по стенограмме, речи не шло.

После публикации стенограммы Трамп завил, что, по его мнению, разговор был «ни о чем». Минюст США не обнаружил в нем нарушений американского законодательства.