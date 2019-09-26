Луценко раскритиковал жалобу на телефонный разговор Трампа и Зеленского

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко раскритиковал текст жалобы информатора комитета по разведке палаты представителей США на телефонный разговор президентов двух стран Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«В связи с массовыми запросами сообщаю: я расцениваю текст жалобы офицера правоохранительных органов США в части информации о Луценко как манипулятивный и неоднократно не соответствующих истине», — цитирует Луценко «Интерфакс-Украина».

По его словам, установлением истины по делу украинской газовой компании, в котором фигурировал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер, занимающий пост в совете директоров, и вмешательства в американские президентские выборы 2016 могут заниматься исключительно правоохранительные органы двух стран на основе механизма международной правовой помощи.

21 сентября The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой говорилось, что во время июльского разговора Трампа с Зеленским американский лидер восемь раз пытался принудить Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, якобы связанного с украинской газовой компанией.

Байден, который считается основным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года, потребовал обнародовать детали переговоров, а затем призвал конгресс инициировать процедуру импичмента.

25 сентября стенограмма беседы была опубликована на сайте Белого дома. В ходе разговора Трамп заявил, что США многое делают для Украины. Также он отметил, что «было бы здорово», если бы украинский лидер изучил «дело Байдена». Зеленский попросил предоставить дополнительную информацию по данной теме для проведения расследования на Украине. О военной помощи, судя по стенограмме, речи не шло.

После публикации стенограммы Трамп завил, что, по его мнению, разговор был «ни о чем». Минюст США не обнаружил в нем нарушений американского законодательства.