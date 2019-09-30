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Трампу могут предложить стратегию реагирования на угрозу импичмента

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Фото: REUTERS/Erin Scott
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Советники из аппарата белого дома могут предложить президенту США Дональду Трампу варианты стратегии реагирования на начало процедуры импичмента в понедельник, 30 сентября. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщил телеканал NBC.

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По предварительным данным, планы президенту представят исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейн и юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне. Стратегия разрабатывалась исходя из опыта объявления импичменты бывшему президенту США Биллу Клинтону.

Белый дом считает, что справиться с образовавшейся угрозой импичмента Трампу помогут спланированные политически и юридически ответные действия.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа с Зеленским. Произошло это после того, как в СМИ появилась информация о том, что Трамп в этой беседе просил Киев содействовать расследованию в отношении Джо Байдена — бывшего вице-президента США и главного соперника Трампа на выборах 2020 года, а также его сына. В ответ на это Трамп якобы обещал оказать Украине военную и финансовую помощь.

Впоследствии минюст США не нашел противоправных действий со стороны Трампа, равно как и оснований для проведения расследования. Зеленский также отрицал какое-либо давление на себя со стороны американского лидера. Несмотря на это, конгресс начал в отношении Трампа процедуру импичмента.

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