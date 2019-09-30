Трамп заявил о желании встретиться с написавшим жалобу осведомителем

Президент США Дональд Трамп заявил о желании встретиться с сотрудником разведки, который написал на него жалобу из-за июльского телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

....In addition, I want to meet not only my accuser, who presented SECOND & THIRD HAND INFORMATION, but also the person who illegally gave this information, which was largely incorrect, to the “Whistleblower.” Was this person SPYING on the U.S. President? Big Consequences! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 29, 2019

Президент заявил, что заслуживает права встретиться со своим обвинителем, как и любой американец. Особенно когда обвинитель представил идеальную беседу с иностранным лидеров совершенно некорректно.

Также Трамп заявил, что хотел бы встретиться с человеком, который передал осведомителю данные, послужившие основой для рапорта. Он отметил, что сведения были предоставлены незаконно.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа с Зеленским. Произошло это после того, как в СМИ появилась информация о том, что Трамп в этой беседе просил Киев содействовать расследованию в отношении Джо Байдена — бывшего вице-президента США и главного соперника Трампа на выборах 2020 года, а также его сына. В ответ на это Трамп якобы обещал оказать Украине военную и финансовую помощь.

Впоследствии минюст США не нашел противоправных действий со стороны Трампа, равно как и оснований для проведения расследования. Зеленский также отрицал какое-либо давление на себя со стороны американского лидера. Несмотря на это, конгресс начал в отношении Трампа процедуру импичмента.